Alex Sandro: "Me siento culpable gastando 300 o 400 euros en una noche" | Fuente: Twitter

Alex Sandro, lateral izquierdo de la Juventus y de la Selección de Brasil, brindó una entrevista al periodista de su país Raiam Santos en la que contó sobre lo duro que fue sobrellevar su carrera cuando recién se formaba como jugador.

"Cuando entré en la cantera del Atlético Paranaense, con 15 años, ganaba 100 dólares al mes. El club me pagaba alojamiento, comida y educación, por lo que yo gastaba 50 y guardaba 50. Mi primer gran logro en el fútbol fue cuando me pasaron a pagar 300 dólares y los di a mis padres para los gastos de la casa. Me podía haber comprado algo, pero debía ayudar mi familia", contó el zurdo de 28 años.

Alex Sandro, que actualmente gana 5 millones de euros por temporada en la Juventus, habló sobre cómo se siente cada vez que gasta dinero en una salida con su familia y cómo asocia esto con su pasado. "Muchas veces salgo con mi familia y gasto 300 o 400 euros. Después, pienso en cuantos reales brasileños eso equivale y me siento culpable por haber gastado ese dinero en tan sólo una noche", finalizó.