Álvaro Morata disputó dos temporadas con Juventus | Fuente: AFP

Andrea Pirlo llegó al banquillo de Juventus y aunque esté por comenzar su primera experiencia como director técnico, el italiano apunta a ser protagonista en todas las competiciones que tendrá, por lo que tomó decisiones respecto al ataque del elenco de Turín.

Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala serán fijos en su ofensiva, pero decidió cambiar al '9'. Le comunicó a Gonzalo Higuaín que no contará con él y pidió el fichaje de Luis Suárez, por quien siguen negociando con Barcelona. No obstante, uno no es suficiente para Pirlo y también solicitó incorporar al español Álvaro Morata, según 'La Gazzetta dello Sport'.

No es uno por el otro, sino ambos. El italiano quiere a los dos atacante en su plantel y pudió a la directiva insistir por el atacante que pasó dos temporadas en la 'Juve', donde precisamente fue compañero del exmediocampista entre 2014 y 2016.

De acuerdo con 'Marca', ante el interés de la 'Vecchia Signora', Atlético de Madrid comunicó que el precio para permitir la salida de Morata es de 150 millones de euros, un cláusula que estableció cuando adquirieron al futbolista desde el Chelsea y por quien pagaron 55 millones.

Los madridistas no tienen pensado bajar de ese monto, por lo que Juventus necesitará una maniobra en la operación para concretar su llegada. Así como Andrea Pirlo lo considera importante, para Atlético de Madrid es igual, aunque no haya tenido tanta regularidad en los últimos partidos del equipo, quedando como suplente en seis de los 12 recientes juegos.