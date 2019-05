Massimiliano Allegri llegó a la dirección técnica de Juventus en el año 2014. | Fuente: AFP

Es conocido que Juventus tendrá un nuevo entrenador la siguiente temporada con la salida de Massimiliano Allegri. A través de un comunicado, la institución de Turín dio a conocer que el estratega italiano no continuará en la dirección técnica y le agradecieron por el trabajo hecho durante sus cinco años en el club.

No obstante, pese a que se habla mucho sobre el futuro técnico de Juventus, también hay mucha curiosidad por lo que sucederá con Massimiliano Allegri. En su conferencia de prensa más reciente, el entrenador nacido en Livorno se refirió a lo que hará después de dejar la entidad italiana y no descartó tomarse un año sabático, aunque reconoció que de todas maneras evaluará ofertas.

"Mañana celebraremos el Scudetto en el partido contra Atalanta, ya veremos qué pasa en el futuro. Una pausa me vendría bien, aunque es normal que para el 15 de julio tenga ganas de trabajar. Sin embargo, eso no depende de mí. Veré las propuestas que tengo y, si no hay nada, tendré un año para mí, mis hijos, mi esposa, mi padre y mis amigos", dijo.

En sus cinco temporadas en Juventus, Massimiliano Allegri ganó once títulos con la 'Vecchia Signora' y en todos sus años ahí obtuvo el campeonato de la Serie A. El entrenador de 51 años comenzó su carrera en el 2003 con el A.C. Aglianese y, desde ese entonces, no ha dirigido en otro país que no sea Italia.