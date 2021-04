Paulo Dybala | Fuente: @Juventus

El argentino Paulo Dybala, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie volvieron a entrenarse este domingo, día de Pascua, con el Juventus tras ser excluidos de la convocatoria para el derbi del sábado contra el Torino como castigo por violar las reglas anticoronavirus italianas y participar en una cena.



El técnico Andrea Pirlo citó a su plantilla en la mañana de este domingo para preparar el importante choque del próximo miércoles contra el Nápoles, con el que comparte la cuarta plaza y con el que pelea para no quedar fuera de la próxima Liga de Campeones.



Los jugadores titulares en el derbi hicieron un trabajo de recuperación y todos los demás se entrenaron normalmente, informó el Juventus en un comunicado.



Dybala, que no juega un partido desde el 10 de enero por una lesión de rodilla, Arthur y McKennie podrían entrar en la lista para la cita contra el Nápoles después de perderse por indisciplina el derbi ante el Torino, que acabó 2-2.







Andrea Pirlo estuvo al frente de los entrenamientos de la Juventus este domingo | Fuente: Juventus

Dybala fue multado por autoridades italianas

Los tres jugadores fueron multados por los autoridades italianas con 400 euros, lo previsto para quienes no respetan las reglas anticoronavirus, y también serán sancionados económicamente por su club, de forma previsiblemente más dura.



"Los tres jugadores de la fiesta del otro día no están convocados y veremos cuándo regresarán. La decisión la tomé yo y el club hizo lo demás. No fue un buen momento para hacerlo (la cena), por el respeto de las reglas en un momento tan complicado y porque fue a dos días del derbi", dijo Pirlo en la rueda de prensa previa al cruce contra el Torino.





(Con información de EFE)

