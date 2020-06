Paulo Dybala, delantero argentino de Juventus. | Fuente: Instagram

Paulo Dybala, atacante de Juventus de Turín, fue uno de los futbolistas que más sufrió con la llegada de la pandemia de coronavirus. Se recuperó tras varias semanas e incluso se habló que había dado positivo en varias ocasiones.



"Estuve con coronavirus más tiempo de lo esperado pero ahora me siento mucho mejor. No estoy al cien por cien, pero estoy bastante bien. He evolucionado mucho y voy recuperando sensaciones. Hemos vuelto al entrenamiento y el fútbol está regresando. Pronto haremos lo que más amamos", señaló la 'Joya' en un evento de eSport “Gamers sin fronteras”.

"Espero que podamos divertirnos y entretenernos. Creo que será útil porque tendremos muchos juegos consecutivos, y todos tendrán la oportunidad de ver un juego diferente cada día. Será asombroso", agregó Dybala.

El fútbol italiano se reiniciará tras varios meses de paralización con el compromiso entre Juventus y Milan, que se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio.



El delantero de 26 años no se encuentra a plenitud y así es la gran duda en el equipo que planteará Maurizio Sarri ante Milan.

Juventus formaría de la siguiente manera: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Light y Alex Sandro; Ramsey, Pjanic o Betancur y Matuidi o Betancur; Dybala, Cristiano Ronaldo y Douglas Costa.