Karim Benzema y Kylian Mbappé disputarán la Eurocopa 2021 con Francia | Fuente: Instagram: Kylian Mbappé

Muchas figuras eran esperadas para la Eurocopa 2021, pero su llamado sorprendió a todo el mundo fútbol. Karim Benzema fue convocado por la Selección de Francia y retornará al conjunto ‘blue’ tras más de cinco años, gozando de un presente destacado en el Real Madrid.

"Estoy más que feliz. Es un motivo de orgullo, he estado esperando esto durante mucho tiempo. Siempre he trabajado, nunca me he rendido, nunca me he dejado ir. Al final, es una recompensa", dijo el delantero en la revista 'Onze Mondial'.

El pasado martes, el entrenador Didier Deschamps, el mismo que le apartó en octubre de 2015, confirmó la noticia tras anunciar públicamente los 26 elegidos para la Eurocopa, dando por concluidas sus desavenencias con Karim Benzema.

"Tengo prisa por estar allí, por entrenar, por empezar los partidos. Es un equipo con tanto talento, con tantos jugadores, que yo también quiero jugar", explicó sobre el cuadro ‘blue’, vigente campeón del mundo.

En su vuelta a la Selección de Francia, Karim Benzema se reencontrará con figuras como Antoine Griezmann, aunque compartirá vestuario por primera vez con Kylian Mbappé, sobre quien cree formará una buena sociedad en ataque.

"Es un jugador joven pero muy, muy talentoso. Me gustan sus movimientos, cómo juega al fútbol. Nos toca llevarnos bien en el campo y no tengo ninguna duda al respecto, pero no deberíamos centrarnos en el dúo Mbappé - Benzema. Hay muchos jugadores con mucho talento en este equipo. El peligro puede venir de cualquier parte y mucho mejor para Francia", apuntó.





NUESTROS PODCASTS

El estudio fue realizado por los médicos peruanos Graciela Meza y Antonio Quispe. El Dr. elmer Huerta nos detalla los resultados que se encontraron tras la investigación en población de Iquitos.