Carlo Ancelotti sentenció las posibilidades de fichar a Kylian Mbappé | Fuente: AFP

El mercado de fichajes en Europa sigue abierto y el futuro de Kylian Mbappé se mantiene en incertidumbre. Mientras continúa afrontando los compromisos con PSG, no acepta la oferta de renovación de contrato y detrás aparece el Real Madrid, interesado en su fichaje esta misma temporada.

Así, el técnico merengue, Carlo Ancelotti, negó tener conocimiento concreto sobre la llegada de Kylian Mbappé.

"No me importa lo que pase en los próximos días antes del cierre de mercado. No sé lo que va a pasar con él. De verdad, no lo sé. Yo me centro en entrenar a los magníficos jugadores que tenemos aquí y ya está", dijo el italiano en la rueda de prensa previa al partido contra Levante.

¿Mbappé descartado por el Real Madrid?

Durante los últimos días, los mismos jugadores del Real Madrid como Karim Benzema o Toni Kroos se pronunciaron respecto a las opciones de tener a Kylian Mbappé en el equipo. Sin embargo, Carlo Ancelotti señaló que no se dejan llevar por los rumores.

"El ambiente es muy bueno y el vestuario está centrado en los partidos. No hablamos del mercado ni de los rumores. Colectivamente estamos focalizados en el césped y crear una buena atmósfera", explicó.

"Claro que hablo con el club (sobre los posibles fichajes) y vamos en la misma sintonía sobre lo que hay que hacer, pero no sé nada de lo que pueda pasar", añadió el italiano.

Asimismo, ‘Carletto’ volvió a zanjar la polémica con Cristiano Ronaldo tras haber sido relacionado como pedido suyo para volver al Real Madrid.

"El tema con Cristiano se ha terminado. Aclaré los rumores. Miramos adelante. Todos tenemos cariño a Cristiano y yo el que más, que me ayudó a ganar títulos", apuntó.





