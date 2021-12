Kylian Mbappé descartó su fichaje por el Real Madrid en 2022 | Fuente: Instagram

Todavía no se abre el mercado de fichajes, pero Kylian Mbappé sentenció lo que se avecinaba como una de las principales historias del invierno europeo. El delantero francés aseguró que no llegará a las filas del Real Madrid en enero del 2022, el club que tendrá como rival en los octavos de final de la Champions League.

“Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco", dijo el veloz atacante en entrevista con ‘CNN’.

Antes de iniciar la temporada 2021-22, Kylian Mbappé tenía la intención de marcharse al Real Madrid, elenco que realizó una oferta de hasta 188 millones de dólares por él, pero el PSG desestimó desprenderse de su goleador.

Ahora, el contrato de Mbappé vence en junio del 2022 y desde el 1 de enero tendrá la libertad de negociar con cualquier club, aunque dejó en claro no quiere pensar en su futuro.

"Queremos dar un paso adelante ahora. Hace dos años llegamos a la final, semifinales el curso pasado. Esta vez queremos ganar la Champions League", recalcó ‘Donatello’ por la próxima llave entre PSG y el Madrid.





Mbappé descartó irse al Real Madrid en enero

El Real Madrid, por el momento, no podrá hacerse de los servicios de Kylian Mbappé, aunque ello deja abierta la puerta de fichar al campeón mundial francés como agente libre el siguiente año.

El delantero matizó los motivos que le llevaron, unos meses atrás, a pedir su salida del PSG para recalar en el 13 veces campeón de Europa.

"Fui sincero. Di lo que tenía en mi corazón. Estoy muy feliz de quedarme en el PSG, París es mi ciudad también. Soy francés… Quiero ganarlo toda esta temporada", sentenció.





