Kylian Mbappé confesó que quería jugar por el Real Madrid esta temporada | Fuente: AFP | Fotógrafo: LOIC VENANCE

Pasado un mes del vertiginoso mercado de pases, en el que Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas con su deseo de salir del PSG y su frustrado pase al Real Madrid pese a las millonarias ofertas de los merengues, el ‘crack’ francés rompió su silencio y se sinceró sobre lo que vivió aquellos días.

En entrevista con ‘L’Equipe’, Kylian Mbappé detalló que efectivamente había manifestado al PSG su intención de marcharse, pero después de disputar la Eurocopa con Francia.

"Inicialmente había pedido un período de reflexión. Antes de la Euro le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, que quería irme", declaró.

Kylian Mbappé habló por primera vez y de forma directa sobre el Real Madrid, equipo sobre el que mostró sus pretensiones de jugar ahí en esta temporada tras haber considerado que su ciclo en París estaba terminado.



"El club (PSG) decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema con eso, sigo en un gran equipo y en un lugar donde he sido y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa. Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera", confesó.









Mbappé al Real Madrid, el fichaje que no se dio

A pesar de no concretarse su partida por decisión de los parisinos, el atacante señaló que tendrá un comportamiento y rendimiento a la altura de la institución.

"En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG", dijo.

Kylian Mbappé termina contrato en junio del 2022 y desde el próximo 1 de enero podrá negociar libremente con cualquier club, no obstante, no dio por sentado que su destino sea el Real Madrid. Incluso, dejó abierta la puerta a una renovación.

"Llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero mi futuro no es mi prioridad ahora. Ya gasté mucha energía en verano y fue agotador", sentenció.





