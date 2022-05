Kylian Mbappé y Macron. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé confirmó este lunes que el presidente francés, Emmanuel Macron, fue "un parámetro entre otros" de los que intervinieron en su decisión de continuar en el París Saint Germain (PSG) y rechazar al Real Madrid, y aseguró que el dirigente le dio "buenos consejos".



"Claro que hemos hablado. Me ha dado buenos consejos. Hoy día cuando eres una figura nacional tienes derechos pero también deberes. Siempre he querido tener responsabilidades, Ahora que las tengo no voy a echarme atrás", dijo el delantero en una entrevista en la cadena francesa BFM TV.



Minutos después de la multitudinaria rueda de prensa que mantuvo junto al presidente de su club, Nasser Al Khelaifi, Mbappé afirmó que había avisado al jefe del Estado francés de su decisión y que éste se mostró "muy contento".



"Me dijo que estaba muy contento, que es una buena noticia para el país y que está muy bien. Solo hubo una llamada. Siento mucho respeto hacia él. Pero no he tomado esta decisión porque me haya pedido que me quede, pero sí ha sido un parámetro entre otros", aseveró.



Mbappé solo tendrá "función de jugador"

El delantero Kylian Mbappé, que prolongó el sábado su relación con el París SG hasta 2025, poniendo término la novela de su fichaje, prometió este lunes que no invadirá las competencias de la dirección deportiva del club, afirmando que "no iré más allá de mi función de jugador".

"Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo, y no iré más allá de esta función, no iré más allá de mi función de jugador", dijo Mbappé en rueda de prensa al lado de su presidente, Nasser Al-Khelaifi.





NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los avances de la vacuna contra el cáncer?

Las vacunas ayudan a protegernos contra las infecciones también se podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Lo explica el doctor Elmer Huerta