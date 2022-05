Kylian Mbappé. | Fuente: Twitter

Kylian Mbappé atendió a los medios de comunicación este lunes en su acto de renovación con el París Saint Germain (PSG). El delantero francés de 23 años estuvo acompañado por el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi.



Mbappé dio sus razones para firmar por el PSG, aunque también mencionó que su sueño desde niño fue vestir la cmiseta del Real Madrid.

"Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima", señaló 'Kyky'.

Mbappé aclaró que tuvo una comunicación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Todos estáis sorprendidos. Después, tomé la decisión después de haber llamado a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente. Llegamos a un acuerdo para terminar los detalles del contrato", culminó.

Mbappé admitió que pensó irse de PSG

"Hace un año no pensaba estar aquí. Ahora firmé un nuevo contrato. Es una decisión personal. No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años", señaló Mbappé sobre su decisión de seguir jugando en el PSG a pesar que contaba con la oferta de Real Madrid, el club de "sus sueños".





