Kylian Mbappé subió este video a sus 'historias' de Instagram,. | Fuente: Instagram Kylian Mbappé

Todavía no decide si seguirá su carrera en el PSG, pero Kylian Mbappé parece ir dando algunas luces sobre su preferencia que a su vez concierne al club que más lo buscado en los últimos años: Real Madrid.

Resulta que el delantero francés subió a sus 'historias' de Instagram unos videos en los que se aprecia jugando FIFA 19 junto a un amigo y en donde eligió jugar con el Barcelona, equipo que en su momento también intentó ficharlo.

En una entrevista con ESPN, el propio Kylian Mbappé contó que no suele jugar con su propio equipo. "No me gusta usar a mi equipo, estoy con ellos todos los días. Depende, a veces juego con el Mónaco porque es el equipo de mi ciudad. No son muy buenos este año y no me gusta jugar con el mejor equipo. Quizás escogería el Liverpool porque ganaron la Champions League. Me gusta Jürgen Klopp, es un buen técnico".

En las últimas semanas, algunos medios en Europa aseguran que Real Madrid intentará fichar a Kylian Mbappé antes que culmine el mercado de fichajes y que para ello preparan una oferta de 130 millones de euros.