Presidente del Barcelona reacciona ante el posible fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid

Tras descartar la megaoferta de Al Hilal de Arabia Saudita, el futuro de Kylian Mbappé aún sigue en el aire, aunque el club que más posibilidades tiene para fichar a la estrella de París Saint Germain (PSG) es el Real Madrid.

Real Madrid aún no realizar un movimiento en este mercado de fichajes. Aún se encuentra a la expectativa de cómo finaliza el caso de Mbappé, que todo indica que será traspasado en las próximas semana en medio de la postura de PSG, que no tiene en sus cálculos que su capitán se marche gratis en 2024, año que vence su contrato.

En ese panorama, desde Barcelona se animaron a hablar de lo que representaría el fichaje de Mbappé, que de niño soñaba con jugar en el Real Madrid, club donde brillaron Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

Joan Laporta, en entrevista con ESPN, llenó de elogios a Mbappé. "Sobre el papel, Mbappé es un jugador extraordinario que marca diferencias. Tenerlo enfrente te complica un partido, evidentemente, pero yo confío en mi equipo", señaló.

No obstante, el dirigente cree en la calidad de la plantilla de Barcelona dirigido por Xavi Hernández. "Los jugadores que tiene el Barsa, para mí, son los mejores. No podemos olvidar que un equipo está formado por once jugadores y la prioridad siempre debe ser el equipo frente a las individualidades”, agregó.

El impacto de Mbappé en LaLiga

“Siempre estoy a favor de que vengan jugadores de talento a la competición. La promocionan y todos los clubes salimos beneficiados", consideró Laporta, que afirmpo que Lionel Messi estuvo cerca de volver al Barza, pero que "comprende sus motivos".

Barcelona perdería a Dembélé si Mbappé se marcha a PSG

Kylian Mbappé es el protagonista del mercado de fichajes de cara a la temporada 2023-24. Y ahora más que nunca, su fichaje a Real Madrid suena fuerte tras rechazar la megaoferta de Al Hilal de Arabia Saudita, según la prensa francesa, que asegura que los próximos días son decisivos en el futuro de la Selección de Francia.

París Saint Germain (PSG) por su parte mantiene su postura con Mbappé: renueva su contrato que vence en 2024 o debe dejar el plantel del campeón francés en este mercado de fichajes. Por nada del mundo el cuadro parisino dejará que se vaya gratis el próximo año.

Según pudo saber AS, PSG se encuentra interesado en el atacante francés de Barcelona, Ousmane Dembélé. Esta operación por su contratación comenzaría en caso Mbappé termina de desvincularse para tomar el rumbo a Real Madrid.

Es más, el medio español indica que el entrenador Luis Enrique aprobó la posible llegada de Dembélé. "Luis Enrique habría dado luz verde a una operación con la que el Barza perdería a un jugador de cierto peso, pero con la que también ingresaría una importante cantidad que le permitiría reforzar la plantilla", señaló.

Lo cierto es que si se da el visto bueno, PSG tendrá que bregar, y duro, ya que Dembélé cuenta con contrato en Barcelona hasta el 2024 y su cláusula de rescisión alcanzaría los 100 millones de euros.

