¿Será el Real Madrid? Kylian Mbappé aseguró que su futuro "estará decidido antes de la Eurocopa"

Kylian Mbappé anunció este viernes que espera haber anunciado su futuro antes de la próxima Eurocopa, que comienza el 14 de junio, para poder concentrar toda su atención en ese torneo.



"La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces. Pero, en la Eurocopa, me centraré en la selección", afirmó el francés en una conferencia de prensa previa al encuentro amistoso que Francia disputará con Alemania.

El jugador recalcó que, si aún no ha anunciado nada, "es porque no tengo nada que anunciar", y recalcó que está centrado en lo que queda de temporada con su equipo, que aspira a ganar la liga y la copa francesas, y está en cuartos de final de la Champions League.



Preguntado acerca de si esa incertidumbre le afecta, respondió con otra pregunta: "¿Cuándo ves mis últimos partidos, ves a un tipo perturbado?", indicó en un primer instante.



"Estoy concentrado en el próximo partido. Todo lo que ha pasado en las semanas pasadas me he concentrado en rendir. Lo que pasa fuera, se queda fuera", aseguró, aunque no dejó de reconocer que es consciente de lo que se habla en torno suyo: "Pero yo veo, ¿eh?, yo veo", complementó.

Los Juegos Olímpicos en la mira

Por otro lado, Kylian Mbappé aseguró este viernes que aceptará la decisión si no puede disputar los Juegos Olímpicos de París. "Si no puedo ir, lo aceptaré".



"Siempre he dicho que los Juegos Olímpicos de París son algo especial y que quería estar, pero que no dependía de mí", recordó Mbappé.



El jugador señaló que esa ambición no ha cambiado, pero que "la decisión corresponde a la misma persona", aunque no reveló su identidad.



En todo caso, aseguró que se toma con tranquilidad esta situación, igual que su futuro una vez que ha comunicado que a final de esta temporada dejará su actual club, el Paris Saint-Germain: "He llegado a un momento de mi vida en el que me tomo con más distancia lo que me pasa".



Preguntado sobre un posible riesgo de lesión si disputa de forma consecutiva la Eurocopa y los JJ.OO., reconoció que no tiene "experiencia para decir si habrá o no de secuelas".



