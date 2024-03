Quieren a Mbappé en París 2024: federación francesa presionará al Real Madrid para liberar al crack

Contundente. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, afirmó que está dispuesto "hasta a presionar al Real Madrid" para conseguir que Kylian Mbappé pueda jugar en París 2024.

Diallo no dio por hecho el fichaje del delantero del PSG por el Real Madrid. "No hay que hacer política ficción, no sé dónde irá Kylian Mbappé, no lo ha anunciado", sostuvo.

Aunque, posteriormente se refirió en todo momento al Real Madrid a la hora de señalar el club con el que tendrá que negociar.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

El contrato de Kylian Mbappé en PSG va hasta mediados de 2024. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Guillaume Horcajuelo

Francia tiene en cuenta a Kylian Mbappé

"Nuestro futbolista ha mostrado su deseo de jugar. Conocemos las condiciones y lamento que el Madrid haya cerrado la puerta a muchos futbolistas. Respeto su decisión. Es el único club que nos ha informado de eso", indicó en una entrevista que publica la web de Le Figaro.

Asimismo, dijo que "no renuncio a nada, aunque se hayan pronunciado. Si se abre una puerta de aquí a los Juegos, la aprovecharemos (...) Nuestro objetivo es tener el mejor posible. Si es necesario ir a ver a Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) lo haré", agregó.

Diallo, quien señaló que para los Juegos de Tokio 2020 hasta 31 equipos les negaron sus jugadores, lamentó que pueda repetirse la situación para los de París 2024.

"Con Thierry Henry (DT de la selección Sub 23) luchamos para convencer al máximo posible de clubes. Hemos mantenido reuniones en ese sentido. Luego vendrán los extranjeros. Actualmente esperamos la lista del seleccionador para afinar nuestras intervenciones", señalo.

Sobre una posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para que Kylian Mbappé pueda estar en los Juegos Olímpicos, también se mostró claro.

"No necesito ninguna presión exterior para imaginar que Kylian Mbappé en los Juegos sería extraordinario para nuestro equipo. Tener al mejor futbolista del mundo en Francia para los Juegos en casa sería un formidable apoyo", manifestó. (EFE)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el método Wolbachia contra el Dengue?

En Brasil se está usando el médoto Wolbachia para combatir el Dengue. ¿En qué consiste? El Dr. Elmer Huerta nos explica.