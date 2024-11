Carlo Ancelotti lanzó advertencia: "Especular con la salud mental de Kylian Mbappé es algo feo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó en claro que está convencido de que Kylian Mbappé acabará su sequía goleadora en el choque contra Leganés, correspondiente a la fecha 14 de LaLiga de España.

“Mbappé ha mejorado su condición y ojalá mañana pueda mostrar todas sus calidades, que son muchas. La mala racha la han pasado todos los grandes delanteros. Pero a Mbappé le veo motivado y feliz de entrenarse, estar con los compañeros… la racha va a acabar antes o después y estoy convencido de que mañana terminará la racha de no marcar goles. Tiene una calidad descomunal y antes o después la va a mostrar”, dijo en rueda de prensa.

En otro momento, Ancelotti se mostró sorprendido que se especule que Mbappé la pasa mal y que incluso se habla de un problema de salud mental.

“Vaya pregunta. No me lo parece. Le veo contento, feliz de estar aquí. No me parece que haya sufrido problemas de salud mental, o al menos no lo muestra. Especular con esto me parece demasiado feo”, señaló.

Mbappé y su estado físico

De otro lado, Carlo Ancelotti destacó el estado físico de Kylian Mbappé, que no participó en los últimos partidos de la Selección de Francia.

“Él ha trabajado con nosotros y hemos focalizado el trabajo en la línea defensiva porque teníamos a Raúl Asencio, Mendy… hemos probado laterales derechos. Mbappé no necesita trabajo defensivo. Y yo no le puedo enseñar cómo tiene que atacar; en todo caso, nos tiene que enseñar él a nosotros”, culminó.

