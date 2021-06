Mbappé tiene contrato en PSG hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Kylian Mbappé es un claro objetivo del Real Madrid, junto a Erling Haaland, para la próxima temporada. Si es que PSG no acepta venderlo, en la tienda blanca le pedirán al delantero que no renueve para que llegue gratis a mediados de 2022.

Actualmente, Kylian Mbappé se enfoca en lo que hará con la Selección de Francia en la Eurocopa. Sin embargo, este viernes fue consultado sobre su permanencia en PSG y tuvo declaraciones que ponen en duda su continuidad en París. Real Madrid se mantiene más que atento.

"La verdad que tengo que tomar una decisión correcta y es difícil. Tengo que tomar mis oportunidades para llegar a una buena. Estoy en un lugar que me gusta y me siento bien, ¿pero es el mejor lugar para mí? Aún no tengo la respuesta", sostuvo Mbappé a France Football.

Mbappé, ¿con pie y medio fuera del Real Madrid?

Kylian Mbappé viene de ser titular en el Francia vs. Bulgaria. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Asimismo, el también exatacante del AS Mónaco declaró que si piensa marcharse del club, no hará ningún movimiento que engañe al PSG.

"Ellos entienden mis peticiones porque saben que no voy a hacer nada traicionero. Ser un gran futbolista también es hacer las cosas de una buena manera", añadió el popular 'Donatello'.

Real Madrid pagaría alrededor de 100 millones de euros por el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero galo tiene la intención de ser parte del proyecto blanco, que ahora tiene su segunda etapa de Carlo Ancelotti.

Por otra parte, el jugador ultima detalles para lo que será su participación en la Eurocopa 2021. Este martes, los 'bleus' chocarán ante Alemania -una final adelantada- por la primera fecha.

