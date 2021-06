Sergio Ramos y Toni Kroos. | Fuente: AFP

El internacional alemán Toni Kroos dijo este viernes que Sergio Ramos ha sido el mejor capitán que ha tenido en su carrera y que espera estar junto con él algunos años más en el Real Madrid.



"Creo que no tenemos que hablar de la importancia que tiene Sergio para el Real Madrid. No sé cómo van las cosas con el club. Creo que le quedan 20 días más de contrato. Solo puedo decir que he disfrutado mucho con él en estos ocho años y espero tener muchos años más con él", dijo Kroos en la conferencia de prensa de la Selección de Alemania.



"Ha sido siempre un gran compañero y un gran capitán, ha sido el mejor capitán que he tenido en mi carrera", añadió.

Sergio Ramos e Iker Casillas. | Fuente: AFP

"Me gusta que Sergio Ramos esté en el Real Madrid"

El exportero de la Selección de España y del Real Madrid, Íker Casillas, se ha pronunciado en favor de que Sergio Ramos continúe en el club blanco, si bien precisa que la decisión corresponde a las dos partes implicadas en la renovación, o no, del futbolista sevillano.



"Esperemos que para el bien del fútbol, los dos puedan llegar a entenderse para llegar a un punto de unión, para que todo el mundo pueda estar contento", argumentó Íker Casillas, tras señalar que está "totalmente ajeno a lo que sucede".



Al volver a ser preguntado sobre quién pierde más, en el caso de no llegar a un acuerdo, Casillas ha respondido: "Pierdo yo, que me gusta el fútbol, me gusta que Sergio Ramos esté en el Real Madrid y me gustaría que estuviese ya".



"Es una decisión entre el club y él", ha insistido el exportero del Real Madrid, quien ha dicho que ambas partes "tienen que entenderse".





