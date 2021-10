Kylian Mbappé tiene contrato en PSG hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LOIC VENANCE

Tajante. El director deportivo de PSG, el brasilero Leonardo, criticó duramente este martes las declaraciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre Kylian Mbappé y las consideró una nueva falta de respeto al club parisino y al propio jugador.



"En una misma semana, un jugador del Real Madrid (Karim Benzema), el entrenador (Carlos Ancelotti) y ahora el presidente del Real Madrid hablan de Kylian Mbappé como si fuese un jugador de ellos (...) Es una falta de respeto que no podemos tolerar", dijo en declaraciones a L'Equipe.



El dirigente reaccionó después de que el mandamás del Real Madrid dijese al periódico El Debate que en enero habrá "noticias de Mbappé". Aunque posteriormente matizó esas manifestaciones a una radio francesa, el dirigente del club español ha indignado al PSG de Nasser Al-Khelaifi.

PSG no dejará a Mbappé irse al Real Madrid de manera sencilla

Kylian Mbappé dijo que pensó en irse al Real Madrid en el último mercado de fichajes. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LOIC VENANCE

"Esto dura hace dos años (...) Recuerdo que el periodo de mercado terminó. Hay partidos de por medio y el Madrid no se puede comportar así. Que paren de una vez. Kylian es jugador nuestrp y el club pretende que esa relación se prolongue", insistió Leonardo.



Después de meses de silencio, el delantero francés se ha expresado en dos entrevistas a medios franceses para confirmar que su intención era marcharse al conjunto blanco aunque aceptó que el PSG no le quisiese vender.



Actualmente, Kylian Mbappé no cierra la puerta ni a una salida (su contrato acaba en junio de 2022) ni a una hipotética renovación con su actual club.



PSG rechazó en agosto varias ofertas del Real Madrid, la más alta estimada en 200 millones de euros. (EFE)

