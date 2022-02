La advertencia de Real Madrid a Kylian Mbappé | Fuente: AFP

Uno de los posibles fichajes que generan expectativa es el de Kylian Mbappé a Real Madrid la siguiente temporada. Sin embargo, más allá del deseo del club madrileño, no está dispuesto a esperar por siempre al francés.

Según indicó el diario The Times, Real Madrid ya le comunicó al delantero francés que si no respetan el acuerdo de palabra que tienen establecido y termina renovando con PSG para la siguiente temporada, ya el club no intentará más y se olvidará de él, destinando ese dinero para otro fichaje.

Ese otro posibel fichaje sería nada menos que Erling Haaland, actual delantero de Borussia Dortmund. Esa advertencia que indica el medio estadounidense es la respuesta de Real Madrid luego de que PSG se reuniera con Mbappé para intentar convencerlo de renovar.

Como se recuerda, el conjunto parisino le ofrece un contraro de dos temporadas y el delantero sería el jugador mejor pagado del mundo, incluso por encima de Lionel Messi y Neymar, sus actuales compañeros en el equipo.

Por su parte, Kylian Mbappé es una de las figuras indispensables en el cuadro parisino y fue autor del gol agónico y del triunfo de PSG ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.