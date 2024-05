Luis Enrique reveló el plan que tiene el PSG para sustituir a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé cerró en forma exitosa su etapa como jugador de París Saint Germain (PSG) al ganar la Copa de Francia. El equipo parisino alzó por decimoquinta vez este trofeo y es la cuarta del delantero francés que dejó huella en este club.

Entre los hinchas de PSG se preguntan, ¿quién será su sustituto? En conferencia de prensa, el entrenador español Luis Enrique se mostró satisfecho de poder elegir a uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

"He tenido la fortuna de entrenar a Kylian esta temporada. Ha sido una temporada difícil para él porque después de siete años en su club y después de todo lo que ha conseguido siempre es difícil despedirse. Ha estado siempre preparado y dispuesto a ayudar al equipo", afirmó.

Luis Enrique indicó que no hay sustituto para Mbappé y que el club optará por contratar a un futbolista de otras características. "Es evidente que es un jugador diferente, no lo vamos a suplir con ningún otro jugador, no hay sustituto de Kylian Mbappé".

El equipo reemplazará a Mbappé

"Cuatro, cinco, seis fichajes… los que podamos hacer. El sustituto de Kylian será el equipo, que con la afición que tenemos y la ambición que tiene este club para ganar todo, lo intentaremos las próximas temporadas y ya veremos si somos capaces de conseguirlo", finalizó el exDT de España y Barcelona.

PSG ganó la Copa de Francia

La guinda en el pastel de despedida de Kylian Mbappé como jugador del PSG fue una nueva Copa de Francia, lograda ante el Lyon (1-2), la decimoquinta del club de la capital, la sexta desde que tiene bandera qatarí, la cuarta para el delantero que ha marcado a fuego una página de su historia.



El partido tuvo poca historia, se jugó al ritmo desenfrenado que gusta a Luis Enrique y acabó por sacar de vueltas al Lyon, que aguantó mientras las paradas del portero brasileño Perri mantuvieron el fuerte, pero que cedió en dos errores defensivos que favorecieron a Dembelé en el 22 y a Fabián Ruiz en el 34.



Los lioneses hicieron un amago de remontada al inicio de la segunda mitad, con un tanto en jugada a balón parado obra del irlandés Jake O'Brian en el minuto 55, pero no consiguieron poner contra las cuerdas a los parisinos.