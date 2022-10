Kylian Mbappé lleva ocho goles con PSG en la presente Ligue 1. | Fuente: AFP

El argentino Mario Kempes, exdelantero del Valencia y campeón del mundo en 1978, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que la convivencia fuera de la cancha del francés Kylian Mbappé con el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi "puede ser buena o mala", pero señaló que a la hora de competir hay que dejar fuera "el ego".



"La convivencia puede ser buena o mala, a mí no me interesa. A mí me interesa cuando están en la cancha, cuando se ponen la camiseta. Que sean amigos o enemigos fuera, eso es preocupación de ellos, no mía", aseguró Kempes, exdelantero del Valencia y de la Selección de Argentina, actual comentarista de LaLiga en la cadena ESPN.



"Vos entras en el recinto del club y ya no son ni Maradona ni Neymar ni Mbappé, son jugadores del PSG y están todos para sumar. El ego, dejarlo fuera", sentenció.



El exdelantero argentino se refirió de esta manera a las informaciones de los últimos días sobre el malestar de Mbappé con el París Saint Germain y una relación complicada, en particular, con Neymar.

PSG obligado a ganar la Champions

"La cosa más importante para el PSG no es ser campeón de Francia, ni de la Copa de Francia. Debe llegar a ganar la Liga de Campeones y siempre pasa algo. El año pasado, por ejemplo, hubo el error de Gianluigi Donnarumma contra el Real Madrid", recordó.



"(Gestionar los egos) es difícil, sí, pero no creo que sea tanto como para arriesgar a perderte un campeonato", agregó.

(Con información de EFE)

Nuevo 'caso Mbappé'

Fuertemente sacudido por el nuevo 'caso Mbappé', el PSG no logró despejar las dudas al conceder un empate en casa ante el Benfica (1-1), lo que retrasa su clasificación a octavos de final a pesar de un penal transformado por el campeón del mundo francés.

Unas horas antes del pitazo inicial, el anuncio por varios medios en Europa de un posible amago del prodigio de Bondy de salir del club parisino causó un terremoto en la capital francesa.

Es cierto que el consejero de fútbol del PSG Luis Campos trató de apagar el fuego justo antes del partido desmintiendo cualquier deseo de Mbappé de abandonar el club, apenas cinco meses después de su renovación contractual hasta 2025. Pero la situación sigue siendo delicada.