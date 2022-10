Kylian Mbappé juega en PSG desde 2017-18. | Fuente: EFE

En medio de los cuestionamientos a Kylian Mbappé por su supuesta intención de dejar el Paris Saint Germain en enero próximo, salió a la luz una investigación de un medio francés que revela una inédita situación. Según Mediapart, diario digital, el club parisino creó cuentas falsas en redes sociales para desprestigiar a distintos medios de comunicación y personajes, entre ellos, precisamente, el atacante de 23 años.

Según la mencionada web, el club propiedad de Catar contrató a una agencia externa para poner en marcha un "ejército digital" para atacar a los enemigos de la dirección a través de la red social Twitter. En su punto de mira medios hostiles a la política del PSG, como L'Équipe o el propio Mediapart, pero también dirigentes de otros clubes o, incluso jugadores.



El caso más paradigmático es el de Mbappé, a quien las cuentas falsas creadas por el medio atacaron cuando este dudaba la pasada temporada sobre su continuidad en el PSG. La revelación de Mediapart llega un día después de que varios medios sacaran a la luz que el delantero quiere abandonar el club, descontento con la dirección, que no cumplió las promesas que le hizo para convencerle en mayo pasado de renovar su contrato.



La investigación, que recuerda mucho una similar que afectó al Barcelona, señala también que las falsas cuentas fueron usadas para desacreditar a un aficionado que tuvo un rifirrafe con Neymar, seguidor que fue tratado de delincuente mientras se sacaba a la luz su vida privada.



"El PSG desmiente con firmeza las acusaciones de Mediapart. El PSG es una marca internacional que trabaja con agencias de medios sociales en todos los lugares para promover y festejar los éxitos del club, de sus empleados y de sus socios, como cualquier empresa", señaló la entidad en un comunicado. Agregó que "nunca se ha contactado a una agencia para perjudicar a nadie".



Con información de EFE.

Lo que piensan en PSG sobre Kylian Mbappé

"No nos afecta, estábamos concentrados en el partido para sacar los tres puntos para ser primeros, no ha podido ser. El domingo tenemos un gran partido, que es un clásico (contra Olympique de Marsella) y queremos ganarlo para dar una alegría a la afición", aseguró el defensa del PSG, Achraf Hakimi.



Asimismo, sostuvo que este miércoles no irá a la ciudad de Madrid, después de que se publicara que el popular 'Donatello', junto con Sergio Ramos y Keylor Navas acudirán a una corrida en la capital española.



"Mañana entrenamos, lo que ustedes digan en las redes sociales, que yo también lo he leído, no sé qué es. A mi nadie me ha dicho nada", remarcó el compañero de Kylian Mbappé en PSG.

Hay que tener en cuenta que lo afirmado fue lanzado por el periódico español Marca y confirmado por varios medios franceses.