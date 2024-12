Kylian Mbappé se confiesa: "Habría sido divertido jugar con Cristiano Ronaldo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kylian Mbappé no empezó de buena manera su etapa en Real Madrid. Sin embargo, los últimos goles con el cuadro madridista le han dado la confianza que buscaba para asentarse en el equipo.

A su corta edad, el exfutbolista de PSG ha compartido con los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, tiene una cuenta pendiente. En conversación con Be United de BeIN Sports, confesó que le hubiese gustado compartir equipo con Cristiano Ronaldo.

“He jugado con grandes jugadores: Messi, Neymar, Griezmann, Pogba, Benzema... Habría sido divertido jugar con Cristiano Ronaldo, va a ser muy complicado ahora. Pero tuve la suerte de jugar contra él, una leyenda del deporte”, confesó.

¿Cuál es su sueño con la camiseta de Real Madrid?

Kylian Mbappé lo ha ganado todo con Francia y con la camiseta de PSG. Pero aún no puede alzar el título de la Champions League. Ante esto, dijo que su sueño es ganar el torneo europeo en el mejor club del mundo.

“Mi sueño ahora es ganar trofeos con mi equipo, no premios individuales. ¿Qué gran título me falta? La Champions League, pero estoy en el mejor club del mundo para lograrlo”, indicó.

Por último, dijo que, si en caso no hubiera llegado al Madrid, se habría quedado en el PSG toda su vida. "Si no hubiera podido ir al Real Madrid, me habría quedado en el PSG toda mi vida. Tenía el sueño de jugar allí y estoy muy contento”, sentenció.

