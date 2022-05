Kylian Mbappé. | Fuente: PSG

Kylian Mbappé firmó este lunes su nuevo contrato con el París Saint Germain (PSG). En conferencia de prensa, el delantero francés de 23 años señaló que fue una decisión difícil rechazar la oferta del Real Madrid para quedarse tres años más en el equipo parisino.

"Hace un año no pensaba estar aquí. Ahora firmé un nuevo contrato. Es una decisión personal. No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años", señaló.

"Teníamos objetivos antes de la temporada y no tenía que responder. Por supuesto que ha sido una decisión difícil. Lo único que hice es refugiarme en el fútbol. También quise tomarme el tiempo necesario para anunciarla", agregó Mbappé.

En otro momento, el mejor jugador de la Ligue 1 recalcó su gran respeto por el Real Madrid. "La tomé la semana pasada, pero no le dije nada a mis compañeros y el club quería que guardara silencio. Tengo mucho respeto por el Madrid y les agradezco todo su esfuerzo. Han hecho todo lo posible para hacerme feliz y les estoy agradecido", puntualizó.



Mbappé solo tendrá "función de jugador"

El delantero Kylian Mbappé, que prolongó el sábado su relación con el París SG hasta 2025, poniendo término la novela de su fichaje, prometió este lunes que no invadirá las competencias de la dirección deportiva del club, afirmando que "no iré más allá de mi función de jugador".

"Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo, y no iré más allá de esta función, no iré más allá de mi función de jugador", dijo Mbappé en rueda de prensa al lado de su presidente, Nasser Al-Khelaifi.





