Kylian Mbappé arremete contra la dirigencia del PSG: "Me hablaron de manera violenta"

Se confesó. Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia, criticó a la directiva del PSG y mostró su agradecimiento al técnico, Luis Enrique, y al consejero deportivo, Luis Campos.



En declaraciones a la prensa, previo al cotejo amistoso con Luxemburgo, aseguró que ellos "lo salvaron", y que sin ellos "no habría puesto un pie en el terreno de juego" en la temporada pasada.

Además, indicó que la dirigencia le habló de "manera violenta" al no querer renovar. "Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más", recordó Mbappé.

"Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz", agregó.



Por otro lado, afirmó que lo educaron para "no llorar" y reconoció que es "un privilegiado al que pagan de manera extraordinaria por hacer lo que más le gusta".



Por último, admitió que los 44 goles que ha hecho en la temporada pasada están un poco "lejos de su estándar", pero aclaró que, teniendo en cuenta las condiciones que tenía en el PSG, "ha sido la mejor temporada" de su carrera.

PSG no le habría pagado el sueldo a Mbappé

Por otro lado, trascendió que PSG no le habría pagado a Kylian Mbappé los sueldos de abril y mayor. De acuerdo con L'Équipe, el club habría tomado dicha decisión para "recuperar" los 80 millones de euros equivalentes a la prima de fidelidad a la que el jugador había propuesto renunciar a cambio de ser reintegrado en el grupo del que se le había excluido.

PSG ha retenido, hasta ahora, dos mensualidades y una prima que estaba prevista, con la esperanza de que -finalmente- fuera Real Madrid el que pusiera el dinero encima de la mesa. Pero, cuando fue consciente de que el club no iba a poner ese dinero, puesto que no tiene ninguna obligación al quedar libre Mbappé, el presidente Nasser al Khelaïfi, buscó otra forma para forzar a que el jugador cumpliera la promesa que hizo.



Sin embargo, Mbappé considera que esa renuncia estaba relacionada con su reintegración a los entrenamientos y, desde febrero, cuando le comunicó a Al Khelaïfi que dejaría el club, se le redujo el volumen de juego.



En concreto, estima que las razones que llevaron al entrenador, Luis Enrique, a dejarlo en el banquillo con mucha más frecuencia en la última parte de la temporada no fueron deportivas y que el presidente no cumplió su parte del compromiso.



Según L'Équipe, el tema podría terminar ante la comisión jurídica de la Liga de Fútbol Profesional.

