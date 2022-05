Kylian Mbappé. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé "prácticamente" ha decidido el equipo donde jugará desde la temporada 2022-23. El crack francés de 23 años, que fue elegido como el mejor jugador de la Ligue 1 de Francia, reconoció que revelará sus planes a futuro en los próximos días.

"Sí, sí, prácticamente", respondió el delantero al ser preguntado si había tomado una decisión. El misterio por saber si se queda de PSG o se va, presumiblemente al Real Madrid.



“No puedo decir nada sobre mi futuro pero lo sabrán muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Hace tres años me equivoqué hablando sobre este tema en esta gala. Quiero participar en la ceremonia, no buscar la gloria (...) Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi”, dijo.

Mbappé precisó en zona mixta que anunciará su decisión "antes" de los partidos de la selección Francesa de junio durante la Liga de las Naciones.

Los 'bleus' reciben a Dinamarca el 3 de junio, y para entonces la intriga sobre su futuro se anuncia despejada.

Kylian Mbappé con su premio. | Fuente: AFP

Mbappé alegre por el premio

Abordado por las preguntas sobre el escenario del Pavillon Gabriel de París, no dejó escapar ningún indicio, pero agradeció "al París SG que me ha permitido venir, a mis compañeros, al entrenador".

"Continúo mi historia, continúo ganando, nunca me conformo y eso me alegra", añadió.

Presente en la ceremonia y en el 'Mejor equipo de la temporada', su capitán Marquinhos dijo: "Espero que la temporada que viene él vuelva a ganar este trofeo".

"Es siempre un placer enorme estar aquí, un honor, es por eso que he insistido en venir", explicó el laureado, justo antes de volar a Qatar donde su equipo efectúa una corta estancia de dos días.

"Ganar una tercera vez consecutiva es increíble, gracias a todos los que han votado por mí", comentó Mbappé.





NUESTROS PODCAST



¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.