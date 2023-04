Emiliano Martínez se burló de Kylian Mbappé en el Mundial. | Fuente: EFE

El presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, hizo una observación sobre la final del Mundial Qatar 2022. Señaló que en ese momento Lionel Messi debería haber llamado la atención a Emiliano 'Dibu' Martínez contra los gestos contra la Selección de Francia y especialmente contra Kylian Mbappé.

"No puedo entender que se burle de Mbappé, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", señaló Ceferin, cuya declaración aparece en el libro "Messiánico", los periodistas Sebastián Fest, de Argentina, y Alexandre Juillard, de Francia.

Acerca del famoso gesto que hizo el portero del Aston Villa cuando recogió el premio como el mejor en su puesto en el Mundial de Qatar 2022 y lo situó delante de sus genitales, el presidente de la UEFA opina que fue "una cosa repugnante".



"Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", agrega.



En ese pasaje del libro, Ceferin expresa su admiración por el fútbol desplegado por Messi en la última Copa del Mundo y afirma que "sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final".

Presidente de la UEFA destacó a Lionel Messi

"Cuando no sabes qué hacer en la cancha, le pasas la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, de que la copa ya era de Messi. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia", resume.



'Dibu' Martínez se disculpó

Emiliano Martínez se disculó en febrero pasado por las burlas que le hizo a Francia y especialmente a Kylian Mbappé. “No tenía la intención de lastimar a nadie”, señaló en entrevista a France Football.

Asimismo, sostuvo: “A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”.

Sobre el gesto cuando recibió el trofeo de mejor arquero de la Copa del Mundial, dijo que "Fue una broma con mis compañeros. Ya lo había hecho en la Copa América, y todos me decían: ‘No lo vas a volver a hacer’. Incluso Leo. Lo hice por ellos, nada más. Duró un segundo y ya está”, reveló.





