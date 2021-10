Kylian Mbappé anotó el segundo gol de Francia ante España. | Fuente: AFP

Ni en la conquista de la Selección de Francia en la Liga de Naciones, el París Saint Germain (PSG) olvidó su enfrentamiento que tiene con el Real Madrid debido al futuro del crack mundial Kylian Mbappé.

Tras el triunfo ante España por 2-1 con goles de Karim Benzema y Mbappé, el PSG felicitó a su jugador con una foto a través de las redes sociales. Sin embargo, el detalle que más llama la atención se debe que en la publicación borró la bandera de Real Madrid.

La imagen también fue utilizada por la Selección de Francia, aunque en este caso sí se mantuvo el escudo de Real Madrid para destacar la importancia de Mbappé en la nueva conquista de los 'blues' a nivel mundial.

Recordemos que Real Madrid lanzó una oferta de 180 millones de euros por Mbappé en el último mercado de fichajes, pero el cuadro parisino decidió mantener al delantero de 22 años, al quien volverá a tentar para que acepte renovar.

Mbappé culmina su contrato el 30 de junio de 2022 y desde el próximo 1 de enero podrá arreglar con otro club si lo cree conveniente.

Foto de la Selección de Francia en Instagram:

Mbappé: “Pedí irme en julio”

El jugador del PSG explicó hace unos días que pretendía que el club francés recibiera un traspaso por él. Sin embargo, su deseo fue cortado.

“Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad”, señaló en una entrevista con la radio RMC Sport.

Sobre ofertas de renovación de PSG, agregó: “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo, eso no es en absoluto cierto. Me dijeron, ‘Kylian ahora estás hablando con el presidente".

Foto de PSG en Twitter





NUESTROS PODCAST

¿Qué medidas se podrían tomar en empresas y hospitales contra las personas no vacunadas contra la Covid-19?

En Estados Unidos y otros países de Europa, muchas empresas así como instituciones estatales están aplicando rigurosas medidas contra las personas que no quieren vacunarse, como despidos, o prohibiciones para acceder a determinados espacios y actividades. En el Perú, ¿podrían aplicarse medidas similares?