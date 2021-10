Gol de Kylian Mbappé ante España. | Fuente: EFE

Los diarios deportivos españoles coinciden en clamar contra la concesión por parte del árbitro inglés Anthony Taylor del gol de Kylian Mbappé, que culminó la remontada de Francia ante España en la final de la Liga de Naciones, disputada este domingo en Milán.



'Marca', sobre una reproducción del momento en el que Theo Hernández centra en profundidad al delantero del PSG, titula en portada que "Se están cargando el fútbol" y apunta que "una incomprensible interpretación del VAR sobre una nueva y ridícula regla del fuera de juego arruina a España".



El diario 'Sport', bajo el título de "Injusticia" considera que "una gran selección española cae ante Francia de forma escandalosa con un gol en fuera de juego de Mbappe".



'As' también indica en portada que "El VAR no concede un aparente fuera de juego del crack del PSG" y asegura en la crónica que "El VAR deja sin premio a España".



'Mundo Deportivo' hace un juego de palabras. "Varapalo", señala en su portada sobre la reproducción del momento polémico principal del choque y también considera que "Un polémico tanto de Mbappé culmina la remontada de Francia ante la Roja, que no mereció perder".



Gol de Francia ante España. | Fuente: DirecTV Sports





