Kylian Mbappé le anotó un gol este martes al Benfica. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Desmiente las afirmaciones de la prensa europea. El defensa del PSG, Achraf Hakimi, restó importancia a las noticias que hablan de una posible salida de Kylian Mbappé del club en enero próximo y afirmó que le ve muy contento en el grupo.



"Son cosas que los periodistas sacan de contexto. Yo veo a Kylian Mbappé cada día contento de estar con nosotros, con esta camiseta, lo ha demostrado hoy, ha marcado un gol y lo ha intentado", indicó tras el empate 1-1 del PSG cosechado contra el Benfica en la fase de grupos de la Champions League.



El exjugador del Real Madrid indicó que este tipo de informaciones no tienen incidencia en el vestuario parisino ni en Mbappé.

Lo que piensan en PSG sobre Kylian Mbappé

Este fue el tanto de Kylian Mbappé al Benfica. | Fuente: ESPN

"No nos afecta, estábamos concentrados en el partido para sacar los tres puntos para ser primeros, no ha podido ser. El domingo tenemos un gran partido, que es un clásico (contra Olympique de Marsella) y queremos ganarlo para dar una alegría a la afición", aseguró.



Asimismo, sostuvo que este miércoles no irá a la ciudad de Madrid, después de que se publicara que el popular 'Donatello', junto con Sergio Ramos y Keylor Navas acudirán a una corrida en la capital española.



"Mañana entrenamos, lo que ustedes digan en las redes sociales, que yo también lo he leído, no sé qué es. A mi nadie me ha dicho nada", remarcó el compañero de Kylian Mbappé en PSG.

Hay que tener en cuenta que lo afirmado fue lanzado por el periódico español Marca y confirmado por varios medios franceses.

Mbappé y un bombazo de su posible salida del PSG

La situación desatada llevó a Luis Campos, consejero del club, a tratar de apagar el incendio. "Yo estoy todos los días con Mbappé, él nunca me ha hablado de irse en enero. No es una declaración del jugador, es una información (de prensa), y tener una información así antes de un partido como éste es muy grave", afirmó el portugués.

El problema parece remontarse a mayo, con la renovación del contrato del jugador francés, anunciada sobre el césped del Parque de los Príncipes por el presidente Nasser Al-Khelaïfi, a pesar del firme deseo del Real Madrid de hacerse con los servicios del prodigio.

