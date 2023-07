Máxima tensión: Kylian Mbappé y la amenaza del PSG si es que no llega a un acuerdo

La relación entre el PSG y Kylian Mbappé, de momento, está lejos de continuar. Y es que el club tomó la decisión de no incluirlo al viaje de pretemporada a Japón.

Kylian Mbappé ha manifestado que no tiene la intención de renovar contrato en PSG, el cual va hasta mediados de 2024. La directiva no dejará que se marche gratis dentro de un año y en medio del tenso clima que se vive entre ambas partes ha tomado una más que radical decisión.

Según señala Le Parisien, en el club parisino le han comunicado a Mbappé que, si no firma un nuevo contrato o si no pacta un traspaso para que la institución se beneficie económicamente, no va a jugar ningún minuto de la temporada 2023-24, tanto a nivel local como internacional.

Mbappé se quedó en Francia entrenándose.

Mbappé, entre la espada y la pared en PSG

Se menciona que esta medida se le ha comunicado la dirigencia del Parque de los Príncipes al entorno del jugador. No quieren perder el tiempo en caso se dé la salida del popular 'Donatello'.

En tanto, el internacional con la Selección de Francia se entrena en las instalaciones del primer equipo con futbolistas que tampoco han sido considerados para el viaje a tierras asiáticas como Julian Draxler, Leandro Paredes y Georginio Wijnaldum.

Los convocados por Luis Enrique disputarán un primer partido el martes 25 de julio en Tokio, frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. La excepcional situación que vive Kylian Mbappé -que llama la atención por tratarse de uno de los mejores futbolistas del mundo- ha convulsionado el mundo del fútbol en Francia.

El sindicato de futbolistas profesionales de dicho país salió este sábado en apoyo del ‘7’, goleador histórico del PSG,y señaló que el tratamiento que recibe puede suponer "acoso moral", pues se está presionando a un jugador para que renueve.

De otro lado, el Al Hilal de Arabia Saudita estaría dispuesto a desembolsar 200 millones de euros para llevarse a Kylian Mbappé, quien también interesa al Chelsea, que aún no ha formulado una oferta.

Así lo asegura el periodista deportivo Fabrice Hawkins, de la radio RMC y colaborador de BFMTV.

De acuerdo con Hawinks, el Al-Hilal, donde milita el seleccionado peruano André Carrillo, prepara una oferta de 400 millones de euros de salario del jugador francés para dos años de contrato.

