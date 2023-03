Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta el 2025. | Fuente: AFP

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se negó a responder nada sobre el delantero francés Kylian Mbappé, tras sus declaraciones posteriores a la eliminación europea del PSG, y aseguró que "nunca" contestará nada sobre el futbolista que estuvo a un paso de firmar por el club blanco pero finalmente decidió renovar su contrato.



"Es una pregunta que se me puede hacer hoy, en tres días, en un mes o en tres meses. Es una pregunta que nunca contestaré", dijo sin querer alimentar de nuevo nada sobre un posible interés del Real Madrid en Mbappé.

Huyó Ancelotti del paralelismo de su última temporada de la primera etapa como técnico del Real Madrid a lo que está viviendo en el presente, cuando una racha de irregularidad provoca las primeras críticas a su labor.

"No tengo que volver al 2015, pasa todos los años. Cuando pasas un momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. Pasó el año pasado tras el Barcelona, no tengo que volver atrás. Es mi trabajo. La lluvia fina no la oigo y si la oigo meto un paraguas", dijo.

Rodrygo será el '9' de Real Madrid

Una nueva ausencia del francés Karim Benzema, con un problema de tobillo tras un golpe, provocará que el brasileño Rodrygo Goes sea el elegido para jugar como 9 ante el Espanyol.

"Mañana va a jugar Rodrygo de delantero centro. Tiene que jugar donde el equipo lo necesita, a veces hay partidos que es mejor meter sus cualidades por fuera y en otros partidos hace falta su calidad entre líneas. Él puede jugar en muchas posiciones, es lo bueno y tenemos que aprovechar esas cualidades que tiene", resaltó.

Mbappé: "Estoy tranquilo, mi objetivo es ganar la liga y luego ya veremos"

Kylian Mbappé, delantero del París Saint Germain, asumió con frustración la eliminación en los octavos de final de la Champions contra el Bayern Munich (2-0) e indicó que este hecho "no" afecta a su futuro, del que señaló que está centrado en ganar la Liga francesa y después se verá.



"Estoy tranquilo, mi objetivo es ganar el campeonato y luego ya veremos", expresó en la zona mixta tras la derrota en Múnich, según recoge el diario 'L'Equipe'.



"Estamos decepcionados. Es así. Tenemos que seguir adelante", explicó el atacante sobre la eliminación de la máxima competición europea, al tiempo que destacó el "gran equipo y la gran plantilla" del conjunto alemán, "construido para ganar la Liga de Campeones".



El París Saint Germain fue eliminado por segundo año consecutivo en los octavos de final de la Champions.





