Real Madrid logró el título de la Champions League tras vencer a Liverpool. Con este gran logro, el equipo merengue dejó en segundo plano la no contratación de Kylian Mbappé, quien prefirió renovar con el PSG. Esta decisión podría "costarle" al delantero francés de 23 años.

Martín Vázquez, exjugador del Real Madrid, dijo este lunes a EFE que al equipo que dirige Carlo Ancelotti "no se le puede pedir más". Además dijo que a Mbappé le puede pasar factura.

"Una cosa es lo que uno pueda pensar por fuera sobre Mbappé, sin tener información, pero es difícil analizarlo bien. Parecía que estaba todo hecho pero al final no se concretó. Seas el jugador que seas o lo importante que seas, decir que no al Real Madrid tendrá un coste y en el futuro le pasará factura", señaló.

Cuando Kylian Mbappé tenía prácticamente cerrado su acuerdo con el presidente Florentino Pérez renovó con el PSG hasta 2025.

Real Madrid campeón de Champions

"El Real Madrid siempre está obligado a ganar y ganar. Cuando logras en una temporada los dos títulos más importantes no se puede pedir más y más cuando al principio no partías con cierto favoritismo", dijo Vázquez formado en el Real Madrid y que jugó en el primer equipo entre 1983 y 1990 y 1992 y 1995.



"El éxito de esta temporada ha sido el equipo, el conjunto, la plantilla, el cuerpo técnico, que han ido en la misma dirección y han estado muy unidos. Eso al final te da los éxitos", confesó.



