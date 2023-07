Kylian Mbappé envió otro dardo al PSG: "No ayuda mucho para ganar el Balón de Oro"

El futuro de Kylian Mbappé no apunta a resolverse pronto. Aunque tiene un año de contrato con el PSG, está decidido a no seguir después del 2024 y el club no quiere dejarle salir gratis en esa fecha. En el tira y afloja aparece el Real Madrid como posible destino del francés, aunque Liverpool también quiere fichar al delantero.

Por lo pronto, Kylian Mbappé tendrá que unirse en unos días a la pretemporada del PSG, del cual aseguró que "no ayuda mucho" para ganar el Balón de Oro, aunque se ha mostrado convencido de que ha nacido "para ganar" y quiere "mostrárselo a todos".

"El hecho de estar aquí, en París... Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago", dijo en entrevista con L'Equipe y France Football.

¿Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid?

El Real Madrid nunca ha ocultado su deseo por tener a Kylian Mbappé, por quien un año atrás ofertó de forma oficial al PSG por su fichaje. Aunque el francés no fue enfatizó en qué lugar busca seguir su carrera, recalcó que su objetivo es ganar a nivel individual y colectivo.

"No quiero estar en un equipo solo para participar, y a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos", expresó.

El Balón de Oro y la Champions League son los grandes premios que Kylian Mbappé todavía no ha conseguido. En 2020 fue cuando estuvo más cerca al llegar a la final por la ‘Orejona’, tras ello, el PSG cedió en el intento.

"No sé qué le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienen que hablar con la gente que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui el mejor jugador y el máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1", dijo en una indirecta a su actual elenco.

Mbappé sale al frente por las críticas

El goleador histórico del PSG aseguró que no le preocupa que la gente banalice sus actuaciones. "No les culpo. En Francia, la gente me ha visto crecer, me ve todo el tiempo, cada fin de semana con el PSG o con la selección. Y llevo años marcando muchos goles, y para la gente se está convirtiendo en algo normal. Nunca me he quejado de que banalice mis actuaciones", apuntó. "Yo mismo banalizaba lo que hacían Messi y Cristiano Ronaldo. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se dice 'eso está bien, pero hazlo otra vez'", señaló.

Por otra parte, el internacional francés recalcó que es "un competidor" y que juega "para ganar". "Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, me da igual el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen", manifestó. "Siempre estoy insatisfecho, nunca estoy impresionado con lo que hago", finalizó Mbappé.

