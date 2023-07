Arda Güler en su presentación: "Cuando aparece el Real Madrid, el resto de ofertas pierde valor"

Un día soñado. Arda Güler fue presentado como nuevo fichaje de Real Madrid. Este viernes, la 'joya' turca -de 18 años- se emocionó en su primer día como jugador merengue y hasta se dio tiempo de consolar a su madre, que no pudo contener las lágrimas mientras se proyectaba un video con las mejores jugadas y goles de su hijo.

Luego de una buena campaña en el Fenerbahce, Güler señaló que recibió varias ofertas de clubes grandes de Europa. Sin embargo, cuando llegó la propuesta de Real Madrid no lo pensó dos veces. Incluso le dijo 'no' a Barcelona.

"Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y hemos tenido contactos pero cuando aparece el Real Madrid, para mí el resto de las ofertas perdieron valor", manifestó en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista.

Señaló, además, que Carlo Ancelotti fue clave para concretar el fichaje, ya que estuvo muy pendiente de la evolución de las negociaciones.

"Cuando empezaron las conversaciones con el Real Madrid, Ancelotti me ha llamado y me dijo que quería verme. Le respeto muchísimo. Me llamó varias veces, me dijo donde me iba a posicionar y tuvimos una buena comunicación", valoró.

Cristiano Ronaldo es uno de sus referentes

A pesar que es comparado con Mezut Özil, Güler indicó que se siente más identificado con la leyenda del club, el astro portugués Cristiano Ronaldo.

"La herencia de Cristiano Ronaldo es muy importante, todo el mundo la conoce. A Özil, Zidane y Guti siempre los he seguido y quiero ser una leyenda como ellos. Hacer parte de la historia del Real Madrid", apuntó.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Arda Güler lucirá la camiseta '24' de Real Madrid. | Fuente: Real Madrid

Arda Güler descarta salir cedido

Güler, que estuvo acompañado por el presidente del club, Florentino Pérez, también afirmó que esperar aprender del crack croata Luka Modric.

"Hay muchos jugadores importantes, pero estoy listo para competir y para ganarme un sitio en el equipo. Lo voy a dar todo para lograrlo". dijo.

Asimismo, Güler apuntó que no será cedido la próxima temporada (2023-2024) y que no contempla una cesión porque quiere quedarse a “jugar en el Real Madrid”.

“Muchos clubes se han interesado, pero prefiero el Real Madrid y se acabó, no quiero ir a jugar a otro equipo. Ser cedido no está en mis planes. Me han ofrecido venir a jugar aquí y es lo que quiero”, afirmó el mediocampista de 18 años.

Por su parte, Florentino Peréz destacó su llegada. "Es un día muy especial porque llega un joven jugador que sueña con triunfar en el mundo del fútbol y en el Real Madrid. Un jugador de enorme talento que era pretendido por los grandes clubes del fútbol europeo y mundial", valoró.



NUESTROS PODCASTS

Alertas por Guillain Barré

Las regiones de La Libertad y Piura lanzaron la alerta epidemiológica por el incremento de casos de Guillain Barré. ¿Por qué se tomó esta decisión? En el siguiente informe analizamos el panorama de esta enfermedad.