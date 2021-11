Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé volvió a referirse sobre su futuro. El crack de la Selección de Francia asegura que se siente bien en el París Saint Germain (PSG), aunque no descartó nuevos desafíos para su carrerra desde la temporada 2022.

"Estoy feliz, ahora vienen muchas cosas y grandes desafíos", señaló Mbappé en una entrevista con TNT de Brasil, en la cual comenzó hablando en pasado de sus cinco años en el PSG.

"¿Mi futuro? No lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", subrayó.

Mbappé, que tiene contrato con PSG hasta el 30 de junio del 2022, está en la mira del Real Madrid que ya lanzó una oferta de 180 millones de euros por el campeón mundial de 22 años.

Mbappé brillo en Eliminatorias

Kylian Mbappé selló definitivamente su reconciliación ante la hinchada francesa al anotar el sábado su primer cuádruple internacional en la histórica goleada ante Kazajistán (8-0), una de las más abultadas de la historia de los 'bleus' que sitúa a la campeona mundial matemáticamente en Qatar.



El atacante de Real Madrid, Karim Benzema, elogió a Mbappé y aseguró que son "compatibles" sobre la posibilidad que jueguen juntos en el trece veces campeón de la Champions League.





