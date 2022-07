Kylian Mbappé em PSG. | Fuente: PSG

Kylian Mbappé reanudó este lunes los entrenamiento con el París Saint Germain (PSG) con miras a la temporada 2022-23, según las imágenes difundidas por el club en la redes sociales. El campeón del mundo hizo trabajos en el Camp des Loges, que es el centro de entrenamiento del cuadro parisino.

Junto al español Pablo Sarabia y Presnel Kimpembe, Mbappé había contado con una semana de vacaciones suplementaria con respecto a la plantilla, que regresó para los tests físicos y médicos a inicio de la semana pasada.

La superestrella del club campeón de Francia, de 23 años, prolongó su contrato a finales de mayo por tres temporadas suplementarias, abriendo la vía a una nueva página de la historia reciente del club, simbolizada por la marcha del entrenador Mauricio Pochettino, sustituido por Christophe Galtier, y la del director deportivo Leonardo, al que sucede el portugués Luis Campos, en el puesto de consejero deportivo.

El PSG disputa el viernes su primer amistoso de preparación, antes de volar, el día siguiente, para una gira, hacia Japón.

El primer partido oficial está programado en Tel Aviv para el Trophée des Champions, como se llama a la Supercopa de Francia, que jugará el 31 de julio, como campeón de la Ligue 1, contra el ganador de la Copa, el Nantes.

PSG alista salida de 11 jugadores

El Paris Saint Germain (PSG) ha puesto en la lista de transferibles a once jugadores, por ahora no al brasileño Neymar, aunque la tarea de buscarles equipo se presenta muy complicada, según los casos, por los elevados traspasos que se piden, los altos salarios que cobran o el poco mercado que tienen.



Siguiendo con la línea que marcó el nuevo técnico Christophe Galtier en su rueda de prensa de presentación del pasado martes: "Hay que reducir la plantilla. No se puede tener a jugadores que casi nunca juegan en toda la temporada". La directiva parisina se ha puesto manos a la obra, señalaron el domingo L'Equipe y Le Parisien en informaciones casi coincidentes.





