Kylian Mbappé sobre su arranque en Real Madrid: "He marcado goles, todo va bien"

Kylian Mbappé habló de sus primeros días en el Real Madrid en medio de la concentración de la Selección de Francia, con la cual jugará el duelo ante Italia por la primera jornada de la Liga de Naciones 2024.

El campeón mundial con Francia se mostró contento por sus primeros partidos con el Real Madrid, club donde lleva tres anotaciones en cuatro partidos (1 Supercopa de Francia y 4 de LaLiga).

"Estoy muy contento de estar en Madrid, todo va bien. Hemos ganado ya un trofeo. Cada vez va mejor. He marcado goles, todo va bien", destacó Mbappé.

Asimismo, el encuentro ante Italia se disputará en el Parque de los Príncipes, la que fue su casa deportiva durante sus siete años en el París Saint Germain (PSG), ya que el Estadio de Francia está ocupado por los Juegos Paralímpicos.

Mbappé sobre su lesión en la nariz

Mbappé señaló que se encuentra bien tras la experiencia de la Eurocopa, competición que jugó en condiciones particulares al romperse la nariz en el primer partido frente a Austria.



Explicó que fue sometido a varios exámenes, que mostraron que no era necesario operarse. "Física y mentalmente estoy bien", repitió.



El delantero rechazó entrar en debates sobre cuál es su posición ideal en el terreno de juego. "Puedo jugar en los tres puestos de delante, no cambia gran cosa", recalcó.



Preguntado por las críticas al juego de la Francia durante la Eurocopa, el delantero estrella de la selección y del Real Madrid explicó que los jugadores "intentamos dar lo mejor", aunque "no se puede contentar a todo el mundo".

