Kylian Mbappé, delantero francés de PSG. | Fuente: Twitter

"Los lazos humanos" y "la experiencia de vida" cuentan más que el dinero, asegura el delantero del París Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé en una entrevista al semanario Paris Match publicada este jueves, donde explica también tener "sed de viajes, de encuentros y de culturas diferentes".

"Los lazos humanos son más apasionantes (que el dinero)", explica la estrella del PSG y de la selección francesa. "Incluso de encuentros menos buenos, he sacado lecciones útiles", añade el jugador, que cumplirá pronto 23 años.

"Es la experiencia de vida lo que cuenta, más que el dinero, aunque sea importante, ya que tenemos familias que mantener. Tengo sed ante todo de descubrimientos, de viajes, de encuentros con jugadores, de culturas diferentes", añade el jugador al que se colocó cerca del Real Madrid en el último mercado de fichajes.

Pero el delantero no habla de su fallido traspaso al equipo blanco ni de su futuro a nivel de clubes, "único tabú", explica el semanario como preámbulo.

El dinero, segundo plano para Mbappé

Continuando con el tema del dinero y su notoriedad precoz, el jugador nacido en Bondy, en la periferia parisina, confiesa: "Era un poco difícil, al principio, esta sensación de ser considerado como una joya. Felizmente, mis padres no me hablaban de sumas. E hicieron bien: ¿cómo educar a un chico de 14 años tras haberle anunciado que vale millones de euros?".

"Gracias a eso, he tenido una relación tranquila con el dinero: sé que es importante, estoy contento de tener, pero no es lo que me anima en cada segundo de la jornada", cluminó Mbappé sobre el dinero.





NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.