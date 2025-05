La emotiva carta de despedida de Raúl González, leyenda del Real Madrid: “Algún día volveré a mi casa”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl González Blanco se despidió del Real Madrid, luego de dar por concluida su etapa como entrenador del filial del conjunto español, el Real Madrid Castilla, donde estuvo seis años.

El exfutbolista, leyenda del cuadro merengue, publicó una emotiva carta en sus redes sociales oficiales, en la que indica que "abre una nueva etapa" como entrenador, convencido de que algún día volverá a la que siempre fue su casa.

“En el día de hoy he comunicado al Real Madrid mi decisión de dar por finalizada mi etapa al servicio del club. Han sido siete temporadas en las que he disfrutado de la gran pasión que tengo desde niño por el fútbol. Estoy seguro de que estos años me han hecho crecer como profesional y como persona”, inició.

La leyenda del Real Madrid inició su etapa como entrenador en el 2018, para entrenar al Cadete B y al Juvenil B. En 2020, entrenó al Juvenil A, llegando a ganar la que es, hasta la fecha, la única Liga de Campeones Juvenil, mérito que le permitió subir como primer entrenador del Castilla.

Ese historial fue clave para que Raúl recordara en su carta las oportunidades que le dio el "club de mi vida", en donde también agradeció al personal de la institución.

"Se abre una nueva etapa en mi vida como entrenador fuera de este club y con el convencimiento de que algún día volveré a la que siempre es mi casa”, concluyó.

El desempeño de Raúl fue destacado, porque -pese a problemas en esta temporada- rozó el ascenso a la segunda división en dos oportunidades: en 2021, contra el Ibiza, y, en 2023, contra el Eldense.

El último fue el más doloroso ya que estuvieron por encima del Eldense, pero el Madrid fue víctima de un empate sobre la hora, que le quitó el ascenso de categoría.

Etapa como futbolista

Raúl González debutó en el Real Madrid en la temporada 1994/95, donde -con 17 años- anotó su primer gol como profesional ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Es ahí donde comenzó una carrera de éxito, siendo clave para la liga 1996/97, donde formó un tridente con Predrag Mijatovic y Davor Suker.

Tres años después Raúl -ya con la cinta de capitán- protagonizó uno de sus mejores partidos ante el Manchester United en Old Trafford, que encaminó la clasificación del Madrid a la final de París, donde venció al Valencia por 3-0.

Tras ser máximo goleador de la liga española en la temporada 2000/01 -y segundo puesto en la lucha del Balón de Oro- perdió un poco de protagonismo con la llegada de los 'Galácticos', pero siempre dejó el alma en el campo por el Real Madrid, aun cuando ya no tenía los mismos registros goleadores de antaño.

Raúl sabía que debía cerrar una etapa y, en la primera temporada de Cristiano Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso y cia en el club español, puso fin a su etapa como madridista para viajar a Alemania y fichar por el Schalke 04.

Allí compartió con Jefferson Farfán, donde consiguieron la Copa de Alemania y unas semifinales de Champions League de la 2010/11. Luego cerró su carrera en Qatar para iniciar su etapa como entrenador en el país asiático, pero luego poner rumbo al Real Madrid.