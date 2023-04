Federico Valverde buscó a Alex Baena tras el partido del Real Madrid y Villarreal para agredirlo tras supuestamente hablar sobre su hijo.

La polémica entre Alex Baena y Federico Valverde no tiene cuando acabar. El jugador uruguayo agredió al español en la zona de autobuses del Santiago Bernabéu tras el partido entre Real Madrid y Villarreal, por supuestamente haber insultado a su hijo por las complicaciones del embarazo.



A raíz de esto, ha comenzado una serie de mensajes en donde tanto el jugador del Villarreal como Federico Valverde defienden sus posturas. Por su parte, el jugador español ha denunciado al 'Pajarito' ante la policía española y este lunes mandó un comunicado sobre la agresión que sufrió.

"El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión. Salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. No se ha publicado ninguna evidencia de esto. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso amenazas de muerte", es parte del comunicado que Alex Baena publicó en sus redes sociales.

La respuesta de la pareja de Federico Valverde

Mina Bonino no pudo contenerse al ver que se está diciendo que buscan aprovecharse de una desgracia para justificar la agresión del volante uruguayo.

"Imagínate que cuando tienes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene incompatible con la vida y que no puedes tomar la opción de interrumpir el embarazo. Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto, que la recuperación es rápida y en algunos meses puedes volver a intentarlo. Imagina todo eso para que después de haberlo "superado", te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón, las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para revivir esto".

"Nosotros jamás incitamos a la violencia en ningún momento. Lamento que se hayan recibido amenzas, las cuales yo también recibo. Hay un Dios que todo lo ve y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a poder tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse. La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y jamás nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender", sentenció la pareja de Federico Valverde.









