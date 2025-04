Lamine Yamal a sus críticos: “Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando no gane, sí”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, de 17 años, respondió con ironía a quienes lo critican por supuestamente estar ‘crecido’, debido a su buen momento con el club azulgrana.

“Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando no gane, sí”, dijo en conferencia de prensa, cuando se le consultó por las críticas que ha recibido por ciertas declaraciones polémicas y por algunos gestos que ha tenido, como teñirse el cabello.

“Hago esas cosas para que se me pase más rápido el tiempo, porque me aburro en mi casa. Ya está”, sentenció.

Yamal destacó su presente en el Barcelona, con el que está por cumplir cien partidos y con el que acaba de ganar la Copa del Rey, tras derrotar 3-2 al Real Madrid.

“A mi edad, pocos jugadores han disputado tantos partidos en un club como el Barza y eso es lo que más valoro. Jugar a este nivel y en un club como el Barza no lo hace cualquiera”, manifestó.



“Mucha ilusión”

El delantero del Barcelona disputará este miércoles, ante el Inter de Milán, su primera semifinal de la Champions League, algo que -dijo- le hace “mucha ilusión”, porque “será la primera”.

Yamal calificó al Inter como “un equipo muy fuerte” y advirtió sobre su principal arma: el contraataque. También restó importancia a la mala racha del cuadro milanés en la Serie A, donde ha sumado tres derrotas consecutivas.

“Un partido de Liga no es el mismo contexto que una semifinal de la Champions. No tiene nada que ver una competición con otra. Aquí estamos luchando por pasar a una final y lo van a dar todo”, declaró.

En otro momento, rechazó las comparaciones que hinchas y cierto sector de la prensa entre él y el astro argentino Lionel Messi, que marcó una época en el cuadro culé.

“Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro por ser el mejor jugador de la historia, pero yo no me comparo con nadie y mucho menos con Messi”, sostuvo.