Fiesta en Inglaterra: Leicester regresa a la Premier League

Después de una temporada en la Championship (Segunda División inglesa), Leicester certificó -de forma matemática- su ascenso a la Premier League; tras la victoria del Queens Park Rangers (4-0) sobre el Leeds United. De esta manera, los hombres dirigidos por Enzo Maresca lograron escalar de categoría sin jugar su encuentro de la jornada.

La Championship consta de 46 fechas y no hay posibilidades que Leeds, que tiene 90 puntos en 45 partidos, iguale las 94 unidades de los Foxes, que tiene dos cotejos menos.

El otro gran ganador tras la derrota del exequipo de Marcelo Bielsa es Ipswich Town, que suma 89 puntos y aún tiene tres partidos por disputar.

En Inglaterra ascienden dos equipos de forma directa y, del tercero al sexto, disputan los playoffs. En estos momentos, Leicester es líder y equipo de Primera División con 94 puntos, seguido por Leeds con 90 puntos e Ipswich con 89. Si este último gana su cotejo ante Hull City, tendría las chances más claras de ascender a la Premier League.

Straight back up, Leicester City! 🦊 pic.twitter.com/j89S1qiuqB — Leicester City (@LCFC) April 26, 2024

QRP, el otro ganador de la jornada de la Championship

La victoria de Queens Park Rangers no solo hizo que Leicester se coronara campeón de la Segunda División de Inglaterra, sino que también permitió que el equipo se mantenga en la categoría.

Para Martí Cifuentes, técnico de QRP, la victoria ante Leeds United es histórica, pues en algún momento el equipo estaba a seis puntos de la salvación.

"Lo que se ha logrado hoy entre equipo y afición aquí es muy grande, casi no tengo palabras. Estoy emocionado por el esfuerzo de todos. No sólo por conseguirlo ante un rival como el Leeds, sino por lo que estos jugadores y este cuerpo técnico llevan trabajando diariamente para conseguir un objetivo que muchos no creían", dijo Cifuentes a EFE tras conseguir este viernes la permanencia, con una jornada de adelanto.

Cifuentes tomó el mando del equipo en octubre de 2023 y, desde ese momento, todo ha sido positivo. En los 31 partidos que ha dirigido, ha cosechado 45 puntos de 93 posibles, lo que le convierte en el noveno mejor equipo de la categoría desde su llegada.



"Siempre he confiado en este club y este equipo. Quizá éramos pocos los que creíamos, pero sabía que no estaba loco. El fútbol es pasión y poder vivir un great escape como este no lo olvidaremos. Sabemos que QPR merece mucho más. Con humildad y con trabajo pero que la gente sepa que no nos conformamos. Lo que nos ha sacado de una situación dramática es la humildad y el tener la mente en el trabajo y mejorar. Eso no puede cambiar", añadió Cifuentes.

We obviously gave Abdul the phone 😆 🤳 pic.twitter.com/B7SlXPoDPc — Leicester City (@LCFC) April 26, 2024

