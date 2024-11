"Sé que estamos cerquita": Lionel Messi volvió a dar detalles sobre la chance de jugar el Mundial 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, afirmó que en este momento vive "el día a día sin pensar más allá" y que irá viendo cómo se siente antes de tomar la decisión sobre su presencia en el Mundial de 2026, consciente de que "en el fútbol pasan muchísimas cosas".



"No sé, la verdad que me lo preguntaron un montón de veces, sobre todo en Argentina. Espero terminar muy bien este año, tener una buena pretemporada, la cual no la tuve el año pasado con todo los viajes que tuvimos. A partir de ahí, ir viendo cómo me siento", dijo Messi en una entrevista concedida al portal '433' y publicada este jueves.



"Sé que estamos cerquita, al mismo tiempo es mucho tiempo y en el fútbol pasan muchísimas cosas. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá", añadió.



Messi, que anotó 20 goles y dio 16 asistencias en la temporada regular del Inter Miami en la MLS, cumplió 37 años el pasado junio.



El argentino destacó que vive un gran momento en Miami y que no tiene todavía un plan para su futuro a largo plazo, aunque excluyó que decida ser entrenador.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis