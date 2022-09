Enzo Francescoli deslumbró en la despedida de Leo Ponzio. | Fuente: ESPN

Entre una multitud. Leonardo Ponzio jugó su partido de despedida en River Plate el último miércoles en el Estadio Monumental y Enzo Francescoli fue uno de los que ganó protagonismo.

Y es que Enzo Francescoli, leyenda en River Plate al igual que Leo Ponzio, anotó un golazo que se volvió viral en tierras argentinas. El exfutbolista charrúa, de 60 años de edad en la actualidad, destacó y regaló una 'joyita' como en sus mejores épocas con la camiseta 'millonaria' y también con la indumentaria de la Selección de Uruguay.

Francescoli zafó de la marca de cuatro rivales en espacio reducido y al último le hizo una tremenda 'huacha'. Así, ante la salida del portero rival, el también exfutbolista del Olympique Marsella definió a placer.

Enzo Francescoli, protagonista en la despedida de Leo Ponzio

El golazo de Enzo Francescoli en River Plate. | Fuente: ESPN

Los hinchas de River no tuvieron más remedio que ovacionarlo. Lo mismo hicieron los jugadores del partido al igual que el director técnico Marcelo Gallardo.

Al final, el cotejo quedó 7-6 y tuvo la presencia de otros referentes como Gabriel Milito, Ignacio Scocco, Ariel Ortega, Braian Romero, David Trezeguet, Javier Pinola, Emanuel Mammana, Sebastián Abreu, Andrés D'Alessandro, Enzo Pérez, Germán Lux y más.

Leonardo Ponzio vivió su gran noche despedida ante más de 40 mil personas en el Monumental, en un encuentro que reunió a leyendas y amigos del "Capitán Eterno", como se lo denominó en este día especial para el emblema Millonario.



El jugador surgido en Newell’s Old Boys y que disputó ocho temporadas en el Real Zaragoza fue el gran protagonista de una noche que comenzó con un impresionante show de luces y pirotecnia que sirvió para levantar el telón de una jornada muy emocionante y el ingreso estelar de Ponzio al Monumental.



"Ustedes me hicieron así, muchas gracias. Ustedes me dieron el valor humano. Nunca soñé esto. Yo soy adoptado en esta casa y no sé cómo explicar lo que siento. Creo que esto superó todas mis expectativas", fueron de las pocas palabras que pudo esbozar antes del puntapié inicial con una voz entrecortada por la emoción.

Ponzio y un adiós por la puerta grande

El jugador más laureado en la historia de River Plate con 14 títulos recibió antes del encuentro una plaqueta por parte del actual presidente Millonario, Jorge Brito y su predecesor Rodolfo D’Onofrio.



El 'León' jugó 358 partidos y anotó 10 goles en las dos temporadas que jugó entre 2007-2009 y luego desde su regreso en 2012 para jugar en el ascenso la segunda parte del Nacional B hasta su retiro.

