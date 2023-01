La Liga 1 2023 estaba pactada a empezar el 21 de enero. | Fuente: @pizarrinha

Habrá que esperar para ver nuevamente el fútbol peruano. Y es que la Liga 1 2023 no empezará este fin de semana luego que la DISEDE (Dirección de Seguridad Deportiva) canceló los espectáculos deportivos hasta el 23 de enero.

Aún se mantiene, también, la controversia en relación a los derechos televisivos entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio Fútbol Perú. En medio de ello Enrique de la Rosa, director de DISEDE, conversó con Fútbol como cancha de RPP Noticias, en donde dio cuenta de la cancelación del inicio de la Liga 1 2023.

"Esto viene de un tema de monitoreo de la coyuntura social en el país. Para todos es conocido los problemas que pasa el Perú. Esta semana tenemos un tema preocupante. Esto se da para la seguridad de todo el aficionado. Se podían correr algunos riesgos (en la Liga 1)", remarcó De La Rosa.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

No habrá Liga 1 2023 el fin de semana

Además, fue consultado respecto a si es que se dará el visto para que el campeonato empiece la próxima semana.

"Depende de la coyuntura. Por mí, que arranque ahorita. A mí me gusta el fútbol, pero por parte de DISEDE tengo que ser criterio y respetuoso por la seguridad de todos los espectadores", remarcó.

En tanto, De La Rosa manifestó la decisión de parte de su institución para el inicio de la Liga 1 2023 es algo que se ha estudiado en las últimas semanas.

"Esto se viene manejando desde hace tiempo por cómo viene el país. He mostrado mi inquietud y en la Liga mostraban tranquilidad. Esto se venia conversando y cualquier con dos dedos de frente no puede dejar de pensar que el Perú vive una situación llena de violencia. Como país nos estamos yendo por rumbos que no son los adecuados", añadió.

La posición de la FPF previo a la Liga 1

Por otra parte y en entrevista con Ampliación de Noticias, el abogado de la (FPF), Carlos Caro, explicó los detalles legales y contractuales de los derechos de transmisión de los partidos y de los ocho clubes que no participarán en el arranque del certamen,

"Partimos de una cuestión de legalidad. La Liga 1 va a empezar, tiene un calendario, que podría verse alterado en la medida que las autoridades dispongan lo contrario por razones públicas. Mientras eso no suceda, las fechas se van a respetar. La Liga 1 se va a jugar, pero para ir al fondo de la materia el punto de disputa acá es por los derechos de tranmisión. Nosotros partimos del estado de derecho, de la legalidad", indicó.

NUESTROS PODCAST

Nueva variante de covid-19: INS detecta presencia de linaje xbb.1.5 en el país

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, a través de su equipo de Vigilancia Genómica, identificó la presencia de la XBB.1.5 de la variante ómicron del COVID-19, en tres casos residentes en Lima, los cuales se encuentran estables, informó el Ministerio de Salud (Minsa).