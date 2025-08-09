Últimas Noticias
Tras su salida de FBC Melgar, Walter Ribonetto fue anunciado como nuevo DT de club de la primera argentina

Walter Ribonetto dirigió a Melgar entre los años 2024 y 2025.
Walter Ribonetto dirigió a Melgar entre los años 2024 y 2025. | Fuente: Melgar Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Walter Ribonetto dejó Melgar por malos resultados. Pese a ello, desde la Liga Profesional de Argentina, le dieron la confianza.

A fines de julio, el FBC Melgar optó por cesar del cargo de entrenador a Walter Ribonetto, debido a los malos resultados obtenidos en el último tramo del Torneo Apertura y en el inicio del Clausura 2025, en la Liga1 Te Apuesto.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Ribonetto tenga un nuevo equipo. Y es que Godoy Cruz, de la primera división del fútbol argentino, anunció su incorporación como director técnico para lo que resta de temporada en el fútbol de élite de ese país.

"¡Bienvenido, Tino! Ribonetto es el nuevo técnico de Godoy Cruz. El DT comenzará sus trabajos ante el plantel profesional este mismo sábado", es lo que indica este conjunto por medio de sus redes sociales.

La llegada de Walter Ribonetto a Melgar

Además, dieron cuenta del comando técnico que lo acompañará en su nueva aventura en el popular 'Tomba'.

"¡Éxitos en esta nueva etapa junto al Expreso! Su comando técnico está integrado por Cristian Zermatten, Martín Seri y Ignacio Scolari. Además, se sumarán profesionales de nuestra institución", añadieron.

Hay que tener en cuenta que Godoy Cruz marcha en el decimosegundo lugar de la tabla de posiciones en el Grupo B del Clausura. Hasta el momento cuenta con tres empates y una derrota (3 puntos).

En tanto, en lo que fue el Apertura, este elenco quedó en la novena casilla de su grupo con 17 unidades. No pasó a la etapa de los playoffs.

¿Quién reemplaza a Walter Ribonetto en Melgar?

Tras su paso por la Selección Peruana, Juan Reynoso vuelve a dirigir. Esta semana, el club de la ciudad de Arequipa le dio la bienvenida al 'Cabezón', con quien salió campeón en la temporada 2025.

"Confiamos en su liderazgo, experiencia y conocimiento de nuestra identidad para seguir construyendo un equipo competitivo y comprometido con nuestros objetivos deportivos e institucionales", mencionaron desde el 'León del Sur'.

Tags
Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Walter Ribonetto Godoy Cruz

