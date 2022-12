Aucas es el actual campeón de Ecuador | Fuente: @LigaProEC

El Consejo de Presidentes de la Liga Profesional o Liga Pro de Ecuador aprobó este miércoles en Guayaquil la inclusión de hasta de diez jugadores extranjeros por equipo para la temporada 2023.



La nueva modalidad fue aprobada con el voto de a favor de 19 de los 26 clubes profesionales, cinco clubes lo hicieron en contra y hubo dos abstenciones.



Los clubes podrán contratar y poner en cancha hasta ocho jugadores extranjeros, de los que podrán reemplazar dos cuando se reabra el libro de contrataciones a mitad del torneo.



La decisión ha generado múltiples reacciones, pues hay quienes la defienden y quienes la miran con preocupación.



"No me gusta el falso patriotismo, de llorar sin saber y analizar las cosas, simplemente porque nos imaginamos que los ecuatorianos no tendrán espacio”, aseguró Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro al defender el acuerdo.







¿Liga Pro no dará prioridad a los jóvenes?

De su lado, la presidente del club Orense de la primera división, Martha Romero, dijo que debía dar prioridad a los jugadores jóvenes que urgen de las categorías formativas y de las canteras de los clubes.



El Orense, dijo Romero, es "un equipo formador. En el año 2022 se ascendió al equipo de primera a doce canteranos, por lo que creemos que la juventud merece la oportunidad de crecer. Siento que debería mantenerse la medida de seis extranjeros", opinó.



Mientras que El Nacional, que regresará en 2023 a la primera división, mantendrá su tradición postura de jugar solo con jugadores ecuatorianos, una costumbre con la que logró obtener 13 títulos profesionales.