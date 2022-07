Lionel Messi en PSG. | Fuente: AFP

Lionel Messi se integró esta semana a la pretemporada de París Saint Germain (PSG) pese que aún tenía algunos días más de permiso. El astro argentino quiere trabajar a fondo para lograr un mejor nivel al que mostró en la campaña 2021-22.

En medio de su fin de vacaciones, Messi ha sido punto de una crítica por parte del exfutbolista inglés Danny Mills, quien aseguró que la ‘Pulga’ actualmente no está para jugar en los seis primeros de la Premier League.

"¿Ficharía a Messi para la Premier League ahora mismo? Probablemente, no. Al Manchester City, no. Al Liverpool, no. ¿Al Tottenham? No creo que lo hicieran", señaló el exjugador de Manchester City en una entrevista al medio británico talkSPORT.



"No creo que esté para los seis primeros de la Premier League en este momento", agregó.

PSG contrató a Messi principalmente para alzar el título de la Champions League, aunque el equipo parisino fue eliminado por el Real Madrid en los octavos de final de la competición.

Números de Messi en PSG

Con Messi, PSG conquistó el título de la Ligue 1. En el certamen francés anotó 6 goles en 26 partidos, mientras en la Champions League alcanzó 5 anotaciones.

Messi dejó el Barcelona y fichó por PSG para empezar una nueva etapa en su carrera.

Lionel Messi ya entrena con PSG. | Fuente: PSG





